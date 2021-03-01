Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri ve ülke gündemindeki diğer gelişmeler hakkında görüştü. Milyonlarca vatandaş koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların esnetilip esnetilmeyeceğini merak ediyordu. Başkan Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Mavi-düşük riskli, sarı-orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi, hafta sonu kısıtlaması son dakika gelişmeler neler?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI RİSKİ DÜŞÜK İLLERDE KALKTI MI?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.
* Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
* Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.
* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.
Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.
Restoran, lokanta, kafeterya gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında faaliyetini 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.