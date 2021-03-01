Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir."

NOT: (Kovid-19) Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek."

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ? ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.