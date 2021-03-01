Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları tek tek açıklayan Başkan Erdoğan, "Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunun da cevapladı.
KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler." dedi.
"RESTORAN, LOKANTA VE KAFETARYA GİBİ YERLER ÇOK YÜKSEK İLLER DIŞINDA..."
İşte kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar:
"Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.