Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum."

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BAKAN KOCA "YERİNDE KARAR DÖNEMİ İLE KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 1 Mart tarihi ile ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti.

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;