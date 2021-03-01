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    • 01.03.2021 22:13
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    , ve lar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan duyurdu

    Başkan , "kademeli normalleşme" gündemiyle gerçekleşen 'nın sonrasında alınan kararları açıkladı. Özellikle işverenlerin merakla beklediği ", ve lar ne zaman açılacak?" sorusu da cevaplandı. İşte kafe, restoran lokanta çalışanlarının beklediği normalleşme haberinin detayları...

    Kafe, restoran ve lokantaların açılış tarihi...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Yerinde karar' dönemiyle birlikte normalleşme süreci ile ilgili alınan kararları tek tek açıklayan Başkan Erdoğan, "Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak?" sorusunun da cevapladı.

    KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Restoran, kafeterya, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19.00 arasında faaliyet gösterecekler." dedi.

    "RESTORAN, LOKANTA VE KAFETARYA GİBİ YERLER ÇOK YÜKSEK İLLER DIŞINDA..."

    İşte kontrollü normalleşme sürecinde alınan kararlar:

    "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

    Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

    İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

    Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.



    Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

        Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

        Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

        Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

        Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum."

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        BAKAN KOCA "YERİNDE KARAR DÖNEMİ İLE KADEMELİ NORMALLEŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 1 Mart tarihi ile ilgili bir açıklama gerçekleştirmişti.

        İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

        "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."
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        Haberler Güncel Kafe, restoran ve lokantalar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan duyurdu