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    • 01.03.2021 10:09
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    ! 'de deri fabrikasında ! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

    haberine göre 'de bulunan bir deri fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



    Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı.



    İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.



    Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! İstanbul Arnavutköy'de deri fabrikasında patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi