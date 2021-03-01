Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat'a ne oldu?

Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. İddiaların odağındaki bir diğer isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve üzerindeki kıyafeti çöp poşetine atması cinayet iddialarını güçlendirdi.