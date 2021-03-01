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    bulundu mu? nedir? Mervenur Polat'a ne oldu?

    olayı nedir? ? Mervenur Polat'a ne oldu sorularının yanıtları araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Türkiye'nin gündemine oturdu. Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise olayla ilgili şüpheleri arttırdı. İşte Mervenur Polat olayı hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat'a ne oldu?

    Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Kendisinden 4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'la ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kaybolmuştu.

    MERVENUR POLAT BULUNDU MU?

    4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı.

    İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olanlar Müge Anlı'ya konuştu.

    Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüpheleri arttırdı. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı.

        Olaya tanık olan diğer iki isim ise Ferdi ve İbrahim, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. İddiaların odağındaki bir diğer isim Cüneyt'in etrafı temizlemesi ve üzerindeki kıyafeti çöp poşetine atması cinayet iddialarını güçlendirdi.

        Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.
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