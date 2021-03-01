Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin açılacağı tarihi merak eden milyonlarca vatandaş akşam saatleriyle birlikte alınacak kararlara odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi normalleşme süreci ve koronavirüs vakalarındaki son durum hakkında görüşüyor. Peki, halı sahalar, sinema salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
HALI SAHALAR, SİNEMA SALONLARI VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ETAP ETAP UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.
Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından.
Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.
EN SON O MEKANLAR AÇILACAK
Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.