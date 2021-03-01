Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin açılacağı tarihi merak eden milyonlarca vatandaş akşam saatleriyle birlikte alınacak kararlara odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi normalleşme süreci ve koronavirüs vakalarındaki son durum hakkında görüşüyor. Peki, halı sahalar, sinema salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

HALI SAHALAR, SİNEMA SALONLARI VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.