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    • 01.03.2021 16:53
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    Halı sahalar, sinema salonları ve ? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu?

    Koronavirüs tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verilen işletmeler arasında halı sahalar, sinema salonları ve internet kafeler yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 15.55'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Toplantıda normalleşme sürecine dair detaylar görüşülecek. Peki, halı sahalar, sinema salonları ve ? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

    Halı sahalar ve sinema salonları ne zaman açılacak?

    Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin açılacağı tarihi merak eden milyonlarca vatandaş akşam saatleriyle birlikte alınacak kararlara odaklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi normalleşme süreci ve koronavirüs vakalarındaki son durum hakkında görüşüyor. Peki, halı sahalar, sinema salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

    HALI SAHALAR, SİNEMA SALONLARI VE İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafelerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    ETAP ETAP UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.

    Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından.

    Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.

    EN SON O MEKANLAR AÇILACAK

    Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.

        KRİTİK EŞİK 20 BİN

        Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor.

        Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.

        65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek. Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor. Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.

        MUTANT VİRÜS İÇİN YENİ ÇÖZÜM

        Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor.

        ESNEME SONRASI NELER YAŞANACAK?

        Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.

            AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER

            Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.

            BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı.

            İşte belirlenen renk kodları;

            DÜŞÜK KADEMELER

            DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

            ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

            YÜKSEK KADEMELER

            YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

            ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
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            Haberler Güncel Halı sahalar, sinema salonları ve internet kafeler ne zaman açılacak? Mekanların açılacağı tarih belli oldu mu?