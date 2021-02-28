Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.
Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.
Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara'nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.
O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du.
O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.