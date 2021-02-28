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    • 28.02.2021 11:06
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    semalarında esrarengiz görüntüler! Düşen geceyi gündüze çevirdi! İşte o anlar...

    Son saatlerde sosyal medyada düştüğü konuşuluyor. semaları dün akşam saatler 22.57’yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan düşmesine sahne oldu. Meteor, ’nde ve başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi. Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü.

    AJANSLAR
    Türkiye'de meteor heyecanı! Geceyi gündüze çevirdi...

    Türkiye semaları bu akşam saatler 22.57'yi gösterdiğinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.
    Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.

    Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara'nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.

    O anların görgü tanıklarından biri de Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun'du.



    O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü 2-3 gün önce 'motorampa' isimli youtube kanalımda tanıtımını yaptığımız bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı.

        BİRÇOK İLDE GÖRÜLDÜ

        Dün gece saat 22.57'de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

        Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.
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