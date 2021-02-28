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    • 28.02.2021 10:57
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    Son dakika: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

    nca uyuşturucu madde ticaretine yönelik 'de düzenlenen operasyonda 126 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

    Jandarmadan dev operasyon! Tam 126 kilo...

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla 'dan getirilen uyuşturucu maddenin, üzerinden ülkeye dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddenin Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G, tarafından getirileceğini tespit eden ekipler, zanlıların ülkeye girmesinin ardından kullandıkları aracı takibe aldı.

    Bulgaristan uyruklu 2 kişinin bağlantılarıyla buluşmak için bekledikleri yerden kimsenin gelmemesi üzerine ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

    Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 126 kilogram marihuana ve 1 el telsizi ele geçirilirken, uyuşturucu madde sevkiyatında kullandıkları otomobile de el konuldu.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.A. ve K.D.G, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Zanlıların uyuşturucu maddeyi 'de teslim etmek istedikleri kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi