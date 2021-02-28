Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, valilerin gözetiminde, o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu, illerde hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek ve bu kurul, 'Bir ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı şu kademelerde açıyoruz.' diye karar verebilir ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var, bu hafta açmıyoruz, iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ



Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek? Bu çalışmayı Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar hâlinde bize getirdi. Elimizde iki taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini, net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var; ev kuracaklar, aile kuracaklar, evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkânlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunun daha da yükselmesi yönünde."