Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2021 10:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 10:41
    ABONE OL

    ? ? ?

    Gündemde milyonlarca kişi ? ? sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir online eğitim gören öğrencilerin sınavları da erteleniyor ya da online oluyordu. 1 Mart’ta okulların açılacağına vurgu yapıldıktan sonra ise nın yarın yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan önemli son dakika açıklamalar geldi, peki sınavlar yeniden mi planlanacak? gelişmeler neler? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    1 Mart yarın sınav olacak mı?

    1 Mart yarın sınav olacak mı? 1 Mart sınav yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi ertelendi mi son dakika? Sorularının yanıtları yüzbinlerce öğrenci ve velisi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği haberi verdi ve konuya ilişkin tüm soru işaretlerini kaldırmış oldu. Peki son dakika gelişmelere göre yarın okullar açılacak mı? Lise sınavları düzenlenecek mi yoksa yeniden ertelenecek mi? İşte detaylar...

    1 MART LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

    Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

    1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. "

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yeni değerlendirmelerin devam ettiğini belirtti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, "Kabine toplantılarında Sağlık Bakanlığınca yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerileriyle böyle tamamlanıyor. Her 15 günde bir, "Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor.

        Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler için de açıklama yapan Selçuk, "10. sınıf için 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler önümüzdeki toplantılarda yapılacak." dedi.

        Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okullarda gerekli kontrollerin yapıldığını, okulların tüm ihtiyaçlarının tedarik edildiğini de belirtti.

        24 Şubat Çarşamba günü Çorum'da öğretmenlerle birlikte aşı olduğunu anımsatan Selçuk, aşılama çalışmasının belirlenen planlama doğrultusunda devam ettiğini söyledi. Aşının özellikle köy okullarından başlaması konusunda bir planlama olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti: "Biz resmî ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimizin tüm bilgilerini yaklaşık iki üç hafta önce Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Onlar da gereken düzenlemeleri yaptılar."

        OKULDA DERS VEREN VE ÇALIŞAN HERKES AŞI OLACAK

        Bakan Selçuk, "Okullarda sadece öğretmenler mi aşı olacak?" sorusu üzerine ise okullarda ders veren veya çalışan herkesin belirlenen planlama doğrultusunda aşı olacağını ifade etti.

        Okullarda yüz yüze eğitime katılıma ilişkin bilgiler de paylaşan Selçuk, açılan köy okullarında devam oranlarının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu vurguladı.

            Bakan Selçuk, ilkokullarda yönetimin büyük bir kısmını okullara bıraktıklarını, Bilim Kurulunun oluşturduğu standartlarla birlikte her okulun kendine özgü imkân ve koşulları değerlendirerek salgına yönelik önlemleri alacağını belirtti.

            SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

            Liselerde yapılacak sınavlara ilişkin soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede Mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz.

            Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, valilerin gözetiminde, o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu, illerde hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek ve bu kurul, 'Bir ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı şu kademelerde açıyoruz.' diye karar verebilir ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var, bu hafta açmıyoruz, iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

            ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

            Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek? Bu çalışmayı Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar hâlinde bize getirdi. Elimizde iki taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini, net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var; ev kuracaklar, aile kuracaklar, evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkânlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunun daha da yükselmesi yönünde."

            OKULLAR EKİPLER TARAFINDAN DENETLENİYOR

            Okullarda temizliğin önemine dikkati çeken Bakan Selçuk, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme kılavuzu hazırladıklarını bildirdi. Bu kılavuzda bir eğitim mekânının ne şekilde düzenleneceği, hangi önlemlerin alınacağının ayrıntılı şekilde yer aldığını ifade eden Selçuk, okulların ekipler tarafından denetlendiğini, risk değerlendirmesi yapıldığını, eksikliğin tespit edilmesi durumunda bu eksikliğin hızla giderildiğini söyledi.

            MESLEK LİSELERİ

            Meslek liselerinin salgın döneminde yaptığı inanılmaz atağın, kendilerini çok rahatlattığını kaydeden Selçuk, şöyle devam etti: "Biz 'Temizlik malzemesi, sıra, masa nereden gelecek, dezenfekten ve ateşölçer ihtiyacını nasıl halledeceğiz?' diye geçmişte düşünürken artık ihracata başlayan kurumlarımız var. Burada yaşasın meslek lisesi diyecek bir noktaya geldik. Çünkü kendi ihtiyaçlarının çok ötesinde ülkenin ihtiyaçlarını tedarik ediyorlar. Bizim depolarımız dolu, hiçbir okulumuzun bir ihtiyacı yok, olan varsa derhâl hazırlar, göndeririz."

            8 VE 12. SINIFLAR İÇİN ÖZEL UYGULAMA: 6 HAZİRAN'A KADAR...

            Bakan Selçuk, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanması için farklı imkânlar sunduklarını da belirtti. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için özel kanal oluşturduklarını bildiren Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bir defa iki ayrı kanalımız var, 8 ve 12. sınıflar için özel kanallarımız var. Orada öğretmenlerimiz sınava yönelik ders anlatıyor, soru çözümü yapıyor. Bu, sadece onlara özel bir kanal. Ayrıca hafta içinde başka öğretmenlerimiz aynı dersi veriyor televizyonda. Ayrıca kendi öğretmenleri de aynı dersi veriyor. Video kütüphanemizde benzer derslerin filmini, videosunu izleyebilirler. Bakın, dört yaptı. Ayrıca soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel 1 Mart yarın sınav olacak mı? 1 Mart sınav yapılacak mı? Lise sınavları iptal mi ertelendi mi son dakika?