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    • 28.02.2021 11:15
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    'te PKK'ya darbe! Yaşam malzemesi ele geçirildi

    Son dakika haberi... kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristlere ait ele geçirilen bu malzemeler imha edildi.

    DHA
    Bitlis'te PKK'ya darbe! Hepsi ele geçirildi

    kırlasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, imha edildi.

    ekipleri, Bitlis Merkeze bağlı köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-16' adı verilen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

    Aramalarda, teröristlere ait toprağa gömülü branda içerisinde 80 kilo un, 50 paket toz meyve suyu içeceği, 40 kilo şeker, 25 kilo pirinç, 10 kilo turşu, 10 kilo , 5 kilo salça, 30 metre kablo, 1 adet sırt çantası demiri, 1 adet gazlı fener, çok miktarda mutfak ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi.

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