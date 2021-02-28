REZERVASYONLAR BAŞLADI MI? PLANLANAN BİR TARİH VAR MI?

Şu an yaşanan belirsizlikten dolayı henüz rezervasyon yaptıranlar var diyemeyiz. Ancak fiyat araştırması, sezonun ne zaman başlayacağı soruları çok sık geliyor.

Düğünlerin ne zaman müzikli ve yemekli yapılmaya başlanacağı aslında Bilim Kurulu'nun ve yetkililerin cevap verebileceği bir soru. Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz ise Ramazan ayının bitimi ile beraber başlaması.