Koronavirüs alarmı verildiğinde ilk yasaklananların başında düğünler vardı. Birkaç aylık yasağın ardından yaz aylarında sınırlı katılım olacak şekilde düğünlere izin verildi. Ardından virüsün gücünün artmasıyla tekrar yasaklar başladı. Şimdi ise evlenmek veya düğün yapmak isteyenlerin aklında bir soru var: Ne zaman?
Düğün bekleyenler tabii ki gelin ve damatlardan ibaret değil. Sektörün kendisi de normalleşmeyi iple çekiyor. Mart ayında okulların açılacak olması ve Türkiye'nin bazı illerinde atılması planlanan kademeli normalleşme adımları düğünler konusunda da beklenti yarattı.
Mekan sahipleri ve evlenmek isteyenler "Düğünler ne zaman başlayacak?" sorusunu sorarken İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Bizim öngörümüz, talebimiz ve arzumuz Ramazan ayının bitimi ile beraber düğünlerin de başlaması" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde düğün yapacaklara davetiyelere HES kodu uyarısı eklemelerini de tavsiye eden Sönmez, pandemi sürecinde düğünler hakkında merak edilenleri anlattı...