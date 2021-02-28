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    • 28.02.2021 17:20
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    'da sular çekildi, tekneler karaya oturdu!

    Son dakika haberi... ’de deniz suyunun çekilmesi nedeniyle kenti ikiye bölen 'da demirli birçok balıkçı teknesi, karaya oturdu. Tekne sahipleri, suyun hava değişikliği nedeniyle çekildiğini ileri sürdü.

    DHA
    Sarıçay'da sular çekildi, tekneler karaya oturdu!

    , kent merkezini ikiye bölen 'da, deniz suyunun çekilmesine bağlı olarak su seviyesi düştü. Sarıçay'da bağlı balıkçı tekneleri ise suyun azalmasının ardından karaya oturdu. Teknelerinin balçık içinde kalmasını önlemeye çalışan balıkçılar ise olaya deniz suyunda yaşanan gel-gitlerin neden olduğunu söyledi.

    Teknelerinin motorunu balçıktan kurtarmak için çaba harcayan balıkçı , "Sular yükseldiğinde yeniden balığa çıkacağız. Her sene bu aylarda Sarıçay'dan yaklaşık 1 metreye yakın su çekilir. Rüzgarın kuzeyden batıya esmesinin yanı sıra bölgenin ev ve iş yeri atıklarıyla dolmasının da etkisi oluyor" diye konuştu.

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