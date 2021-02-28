AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB-Açık öğretim lisesi sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerindne sıklıkla yapılıyor. Lise eğitimini açık öğretim şeklinde okuyanlar birinci dönem sınavlarına katılmaya devam ediyor. Katılanlar ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek açıklamayı merak ediyor. Peki AÖl sınav sonuçları için tarih verildi mi? İşte tüm detaylar…
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin detaylı bir açıklama henüz gelmedi. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
AÖL NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?
Açıköğretim Lİsesi (AÖL) öğrencilerinin bazen maruz kaldıkları durumda hemen "AÖL Öğrenci Girişi Yapamıyorum! Ne Yapmam Gerekiyor" sorusunu yöneltiyorlar. Sevgili AÖL Öğrencileri özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.
Ancak güncellemeler veyahut başka bir sebeple AÖL Giriş Yapamıyorum diyorsanız, o zaman işlemlerinizi kayıt yaptırdığınız Halk Eğitim Müdürlüklerinden devam ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sistemdeki hata hakkında detaylı bilgi elde etmek için AÖL İrtibat Bürosunu arayabilirsiniz.
AÖL SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?
5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılması planlanan fakat Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen AÖL sınavları 25 Şubat tarihinde yapılmaya başlanacak. Sınav saat 09.30'dan sonra başlayacak ve 1 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.