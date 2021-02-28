Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na GARA operasyonu ile ilgili mektup gönderdi. TSK'nın başarılı Gara operasyonunu başarısızmış gibi göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 5 soruyu hatırlatan Aylar 5 soru yöneltti.

Aylar, "Teröriste 'terörist' diyemeyen, terörü sert bir şekilde kınamayan, teröre karşı net bir tavır sergilemeyen, oy uğruna teröristlerle arasına mesafe koyamayan, sırtını terör örgütlerine yaslayanlarla kol kola yürüyen kim varsa aynıyla vaki teröristtir" sözleriyle sert tepki gösterdi.