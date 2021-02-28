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    • 28.02.2021 08:55
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    'de korkunç kaza! Park halindeki kamyonlara çarpan taki 3 yaralandı

    Son dakika haberi... 'nın ilçesinde ın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 3 yaralandı. Yaralılar itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. 2 sağlık çalışanının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

    AA
    Muğla'da korkunç kaza! 3 sağlık çalışanı yaralandı

    'nın ilçesinde ın park halindeki kamyonlara çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

    'in kullandığı ilçedeki özel bir hastaneye ait 48 PP 948 plakalı ambulans, Fethiye- kara yolunun Karaçulha mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyonlara çarptı.

    Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada ambulans şoförü ile Büşra Karakaya ve Büşra Demirkundak yaralandı.

    Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı.

    Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Aydemir ve Büşra Demirkundak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Fethiye'de korkunç kaza! Park halindeki kamyonlara çarpan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı