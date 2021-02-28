'USTAYKEN ÇIRAK OLMUŞUZ'

Suçunu itiraf eden çalışanlardan birinin günde 5-10 bin lira arası parayı kendilerine ayırdığını söyleyen Kayhan İskender İskenderoğlu, "Masada iskender yiyen 4 kişi zannediyoruz. Belki masada 40-50 kişiye siparişi açık bırakarak ürün çıkartılmış. Biz 4 kişilik yemek yendi diye görürken aslında daha fazla kişiye yedirip aradaki parayı zimmete geçirmişler. Bizdeki kayıtlar 5 sene bu şekilde olduğunu gösteriyor. Ancak çalışanların ifadelerine göre 10-12 senedir bu işin böyle olduğu. İşin ustasıyken çırağı haline gelmişiz. İptal raporlarına baktığımızda, kasaya giren rakam 5 bin lira, ancak 7 bin liralık iptal gördük. Ayrıca ağabeyimle birlikte kamera kayıtlarına da baktık. 'Ocak' diye tabir ettiğimiz mutfaktan çıkan tabak sayısını saydık. Fark ettik ki raporda 100 tane kebap gözüküyor, ama ocaktan çıkan kebap sayısı 150. Arada yazılmamış olan 50 adet kebap var. Bu kebapların, bize gelmediği başkasına gittiği belli. Bu sayede çözemediğimiz soruların cevabını aldık ve çözdük. İtiraflarında 'Günde en az 5-10 bin lirayı kendimize ayırıyorduk' diye bir cümle de var. Bizden çaldıkları parayı, kendi aralarında rütbe derecesine göre dağıttıkları söyleniyor. Kimisi günde 600 lira alırken kimisi bin liraya kadar alıyor. Kimin ne kadar aldığını bizde bilmiyoruz. Tam emin olmamakla birlikte 10-12 yıldan bugüne değin 7 milyon lira civarında kaybımız var " diye konuştu.