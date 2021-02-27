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    • 27.02.2021 08:04
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    SON DAKİKA: Yunan maaş vermiyor askerleri göçmenleri soyuyor! 12 göçmeni ekipleri kurtardı

    Son dakika haberi! ’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince değerli eşyaları alınarak can salına konulup geri itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kaçak göçmen, tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

    DHA
    Yunan maaş vermiyor askerleri göçmenleri soyuyor!

    İki gün önce Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi Yeşilova mevkii açıklarında, can salı içerisinde göçmenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    12 GÖÇMEN KURTARILDI
    Can salının bulunduğu yere gelen ekipler, can salına yanaşarak aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 12 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkartılan göçmenlerin, üç aileden oluşan Suriyeli sığınmacılar olduğu tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


    DEVLETTEN MAAŞ ALAMAYAN YUNAN GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖÇMENLERİ SOYUYOR
    Öte yandan, göçmenlerin üzerlerinde bulunan cep telefonu, para ve ziynet eşyaların Yunan Sahil güvenlik ekiplerince alınarak geriye itildikleri öğrenildi.

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