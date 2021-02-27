28 Şubat'ın vesayetçileri milletin evlatlarını durduramadılar





28 Şubat'tan hapis alan Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız: Ailece hayatımız altüst edildi. Haklarımız kısıtlandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun: 1996'da girdiğim İstanbul Üniversitesi'nde ikna odalarında öğrenciler psikolojik travmalara maruz bırakıldı. O odalardan çıkan arkadaşlarımın paramparça halleri, o dönemin en acı sahneleri arasındadır. Başörtümü açmayı kabul etmediğim için 3. sınıfa kayıt yaptıramadım. Okulumu, 11 yıl sonra, dört çocuk annesi olarak ve büyük fedakârlıklarla bitirdim. Bugün yasakların kaldırıldığı, toplumun nefes aldığı bir ülkede yaşıyoruz.



Yüksek mimar Esra Özdil: İnanç özgürlüğümüze saldırdılar. Ötekileştirdiler. İnsanı insan yapan bütün değerlere yapılmış zalimce bir saldırıydı. Bugün Avrupa'da kaliteli eğitim almış biri olarak kamu kurumunda yöneticiyim.