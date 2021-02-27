SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar

Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.

ESKİDEN DENİZ TURİZMİ VARDI

Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu'nun dört bir yanına erişilebilmektedir.

Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.