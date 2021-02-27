SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Çerkeş Tüneli'nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanan bir yerdir. Proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.
ESKİDEN DENİZ TURİZMİ VARDI
Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu'nun dört bir yanına erişilebilmektedir.
Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.
ANADOLU BÜYÜK POTANSİYELDEN YARARLANACAK
Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.
Rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de yolumuzdan çevireceklerini sandılar. Biz yatırımlarımızı yaparken sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine bakarak eserleri ülkemize kazandırdık.