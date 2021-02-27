27 - 28 Şubat vergi dairesi açık mı? Vergi dairesi saat kaça kadar açık? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vergi dairesine gitmek isteyen vatandaşlar bunun yasak olup olmadığını sorguluyor. Bilindiği üzere vergi borcu ödemesinde son gün 1 Mart!
VERGİ DAİRESİ AÇIK MI?
Vergi borcu ödemesinde son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak. Borç ödemeye gidenler güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında, 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi.
Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.