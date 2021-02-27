27 - 28 Şubat vergi dairesi açık mı? Vergi dairesi saat kaça kadar açık?

VERGİ DAİRESİ AÇIK MI?

Vergi borcu ödemesinde son tarih 1 Mart olduğu için, bu hafta sonuna özel vergi daireleri açık olacak. Borç ödemeye gidenler güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında, 1 Mart Pazartesi günü vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi.