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    • 27.02.2021 17:44
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    'da 'li belediyelerde çöp dağları rezaleti yayılıyor! Grev bir ilçeye daha sıçradı

    DİSK'e bağlı Genel-İş ile 'li Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev nedeniyle ilçede çöpler 5 gündür toplanmıyor. CHP'li 'nde çalışan işçilerin ardından CHP'li si'nde çalışan işçiler de greve çıkıyor. Beşiktaş Belediye binasına asılan pankarta göre işçiler 15 Mart itibarıyla greve çıkacak. CHP'li 'nde de bir çöp rezaleti yaşanıp yaşanılmayacağı merak konusu.

    CHP'li belediyelerde çöp dağları rezaleti yayılıyor!

    Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin de bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor.

    Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.


    İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.



    MALTEPE BİTMEDEN BEŞİKTAŞ!
    Maltepe'de halk sağlığını tehdit eden rezalet görüntüler kesilmeden bir grev haberi de bir başka 'li belediyeden geldi. CHP'li si'nde çalışan işçiler 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdular.



    Sabah'ın haberine göre toplu iş sözleşmelerinde sonuç alınmaması sonrası Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe'den sonra işçileri de grev kararı aldı. Beşiktaş Belediyesi işçileri 15 Mart'ta belediye kapısına greve çıkacaklarını duyuran kararı astı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da CHP'li belediyelerde çöp dağları rezaleti yayılıyor! Grev bir ilçeye daha sıçradı