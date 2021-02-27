Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin de bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor.

Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu.





İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.







MALTEPE BİTMEDEN BEŞİKTAŞ!

Maltepe'de halk sağlığını tehdit eden rezalet görüntüler kesilmeden bir grev haberi de bir başka CHP'li belediyeden geldi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan işçiler 15 Mart'ta greve çıkacaklarını duyurdular.







Sabah'ın haberine göre toplu iş sözleşmelerinde sonuç alınmaması sonrası Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy ve Maltepe'den sonra Beşiktaş Belediyesi işçileri de grev kararı aldı. Beşiktaş Belediyesi işçileri 15 Mart'ta belediye kapısına greve çıkacaklarını duyuran kararı astı.