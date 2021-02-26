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    • 26.02.2021 19:46
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    Valiliğinden kararı: 'a kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir

    'da yeni tip (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde için alınan kapatma kararı 2021'e kadar uzatıldı. İşte Valiliğin sinema salonları açıklamasının detayları...

    AA
    Valilik duyurdu! 1 Nisan'da açılacak

    'da Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali başkanlığında "koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları" gündemiyle toplandığı belirtildi.

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla sinema salonlarının 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyetlerine ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Sinema salonlarının, gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."

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    Haberler Güncel Yalova Valiliğinden sinema salonları kararı: 1 Nisan'a kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir