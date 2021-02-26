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    • 26.02.2021 19:12
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    'ın şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi!

    Son dakika haberi... , Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'ın şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

    AA
    THY'den o bölge için flaş karar!

    (), 'ın şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

    THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    THY AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.

    Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.

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    Haberler Güncel THY İran'ın Urmiye şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verdi!