Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde devam ediyor.
Evlat nöbetini sürdüren aileler, Başkan Erdoğan'ın 67'nci doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasında olan çocuklara gönderdi.
Anne Fatma Akkuş, Başkan Erdoğan'a uzun ömürler dileyerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bize çok destek veriyor." dedi.
Baba Celil Begdaş, Başkan Erdoğan'ın oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelerin yanında olduğunu, aileleri desteklediğini söyledi.