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    • 26.02.2021 12:46
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    anneleri Başkan Erdoğan'ın 67'nci nü kutladı

    anneleri Başkan 'ın nü kutladı. Anne Fatma Akkuş, Başkan Erdoğan'a uzun ömürler dileyerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bize çok destek veriyor." dedi. Baba Celil Begdaş, Başkan Erdoğan'ın oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelerin yanında olduğunu, aileleri desteklediğini söyledi.

    Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 543'üncü gününde devam ediyor.

    Evlat nöbetini sürdüren aileler, Başkan Erdoğan'ın 67'nci doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasında olan çocuklara gönderdi.

    Anne Fatma Akkuş, Başkan Erdoğan'a uzun ömürler dileyerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin, bize çok destek veriyor." dedi.

    Baba Celil Begdaş, Başkan Erdoğan'ın oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelerin yanında olduğunu, aileleri desteklediğini söyledi.

        Baba Süleyman Aydın ise anne ve babalar olarak çocuklarına kavuşmaları için kendilerine büyük destek veren Başakn Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade etti.

        "Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başından eksik etmesin." diyen Aydın, Gara şehitlerinden dolayı kutlama yapmadıklarını, pastayı da devlet korumasındaki çocuklara gönderdiklerini belirtti.

        Aydın, "Devletimiz büyük bir devlet ve çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. Biz de burada büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

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        Haberler Güncel Diyarbakır anneleri Başkan Erdoğan'ın 67'nci doğum gününü kutladı