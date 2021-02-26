"Allah Cumhurbaşkanımızı Türkiye Cumhuriyeti devletinin başından eksik etmesin." diyen Aydın, Gara şehitlerinden dolayı kutlama yapmadıklarını, pastayı da devlet korumasındaki çocuklara gönderdiklerini belirtti.

Aydın, "Devletimiz büyük bir devlet ve çocuklarımız için büyük mücadele veriyor. Biz de burada büyük mücadele veriyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." diye konuştu.