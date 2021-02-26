Necmettin Erbakan'ın sadece feraset özelliği değil, aynı zamanda dirayeti, merhameti, nezaketiyle de bütün insanlara örnek olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Aynı zamanda cesaretiyle de bütün insanlara örnek olan bir şahsiyetti. Yine bugün bütün milletimizin de ifade ve tasdik ettiği gibi iş başına geldiği zaman adaleti ve bereketi tesis eden, hakim kılan bir devlet adamı, lider olarak nam salmıştı." diye konuştu.

Merhum başbakanın hem millete hem bütün İslam alemi ve Müslümanlara İslam'ın cihat dini olduğu gerçeğini hatırlattığını söyleyen Erbakan, bu sayede milyonlarca insanın şuurlanmasına vesile olduğunu ifade etti.