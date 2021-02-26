Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla anıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen ve akşam namazı sonrası başlayan programın açılışında yaptığı konuşmasında, anmayı hazırlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.
ERBAKAN'IN "ZİNCİRLER KIRILSIN AYASOFYA AÇILSIN" HEDEFİ
Merhum Erbakan'ın yıllarca mücadele ettiği, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" sloganı ve hedefiyle gençleri ve bütün milleti harekete geçirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde olduklarını hatırlatan Erbakan, "Ayasofya-i Kebir Camisi'nde, kendisinin vefatının 10. yıl dönümünde bu Mevlid-i Şerif'i gerçekleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun." dedi.
"HİDAYETİ VE İLMİ, KENDİ BÜNYESİNDE BİRLEŞTİREN BİR İNSANDI"
Hazırlanan programda merhum Erbakan'ın özelliklerini, güzel hasretlerinden de bahsedilmesi gerektiğine değinen Fatih Erbakan, şunları söyledi:
"Bir defa hidayeti ve ilmi, kendi bünyesinde birleştiren bir insandı. Hidayet ve ilim en üst seviyede bir kimsede olduğu zaman o insana Cenab-ı Allah feraset nimetini bahşediyor. Bu nedenle ferasetiyle yıllar boyu hem milletimize hem de bütün İslam alemine adeta bir pusula vazifesi görmüş, yön göstermiş bir kimseydi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun."
DİRAYET, MERHAMET VE NEZAKET SAHİBİYDİ