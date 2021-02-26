MEB tablet başvurusu yapan öğrencilere müjdeli haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Onay işaretli oy sandığı Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık" dedi. MEB haricinde bazı belediye ve derneklerin destek amaçlı açtığı ücretsiz tablet başvuru ekranını ile talepler de alınmaya devam ediyor. Peki, MEB 500 bin tablet başvurusu nasıl yapılır? İşte, MEB ücretsiz tablet başvurusu hakkında ayrıntılar.
YENİ TABLET DAĞITIMI MÜJDESİ!
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız" ifadelerini kullandı.
YENİ TABLET DAĞITIMI İLE 6. FAZ TAMAMLANACAK
MEB öğrenciler için ücretsiz bir şekilde tablet dağıtımında sona doğru yaklaştığını ifade etmişti. İhtiyaç sahibi olan öğrenciler için eğitim bilişim ağında EBA dersleri için sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için ortalama olarak 500 bin tablet dağıtımı yapılacak olduğunu dile getirdi. İllere göre belirlenen sayılarda gönderilen tabletler için 6. Faz dağıtımı tamamlanacak. Bu dağıtımlarda toplam 29 ilde 86 bin 330 cihaz dağıtımı yapılacak. Daha önce tamamlanan tabletler ile beraber verilen toplam tablet sayısı 400 bine yakın bir şekilde seviyeye ulaştı. Bakan Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım hedeflerine göre çok yakın bir şekilde yer aldığını dile getirdi. Başvuruların nasıl yapılacak olduğu bir hayli merak ediliyor.