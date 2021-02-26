Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Şubat bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Toplantıda kritik sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve normalleşmenin ne zaman başlayacağı masaya yatırılacak. Bir önceki kabine toplantısında Başkan Erdoğan 1 Mart tarihini işaret etmişti.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak." dedi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre Kabine toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN ÖNERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.
Salgın sürecinde özellikle restoran, kafe gibi yeme içme sektörünün hastalık seyrine göre kısmi hizmet verdiğini anımsatan İlhan, bunun kimi dönemlerde belli saat sınırlaması ve paket servis hizmeti şeklinde yapılabildiğini aktardı.
Salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktaran İlhan, "İşletmeler, il bazında hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabilecek. Bunlar yerinde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek. Restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor, analizler yapılıyor, kriterler belirleniyor." şeklinde konuştu.