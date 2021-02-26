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    • 26.02.2021 13:24
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    ne zaman yapılacak? 26 Şubat ?

    26 Şubat var mı? yapılacak? 26 Şubat tarihinde kabine toplantısı olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Normalleşmenin ne zaman başlayacağı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Şubat bugün kabine toplantısı var mı?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 26 Şubat bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Toplantıda kritik sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve normalleşmenin ne zaman başlayacağı masaya yatırılacak. Bir önceki kabine toplantısında Başkan Erdoğan 1 Mart tarihini işaret etmişti.

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartışı. Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur alınan Kabine kararıyla. Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak." dedi.

    Açıklamada yer alan bilgilere göre Kabine toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

    BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN ÖNERİ

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.

    Salgın sürecinde özellikle restoran, kafe gibi yeme içme sektörünün hastalık seyrine göre kısmi hizmet verdiğini anımsatan İlhan, bunun kimi dönemlerde belli saat sınırlaması ve paket servis hizmeti şeklinde yapılabildiğini aktardı.

    Salgının seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda restoran, kafe ve lokantaların belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabileceğini aktaran İlhan, "İşletmeler, il bazında hastalık seyri ve aşılama oranları göz önünde tutularak açılabilecek. Bunlar yerinde alınacak kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek. Restoran, kafe ve kıraathane gibi yeme içme sektörüne yönelik adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belli olacak. Bunun için çalışmalar yürütülüyor, analizler yapılıyor, kriterler belirleniyor." şeklinde konuştu.

        "KAPASİTE SINIRLAMASI GETİRİLEBİLİR"

        Prof. Dr. İlhan, ekonomik sıkıntı içinde olan yeme içme sektörünün rahatlatılması için atılacak adımlarda aynı zamanda halk sağlığının korunmasının esas olduğunun altını çizdi.

        Bu doğrultuda istenilecek kriterlerin henüz netlik kazanmadığına işaret eden İlhan, daha önce yaz döneminde işletmelerin açıldığını ancak vatandaşların kurallara uymaması nedeniyle ekim sonunda vaka sayılarının hızla artmaya başladığını söyledi.

        Bu tür suistimallerin olmaması gerektiğinin altını çizen İlhan, alınabilecek önlemlere ilişkin şunları kaydetti:

        "Bu dönemde özellikle bulaşma hızı yüksek olan mutasyonlu virüsün de etkisi göz önünde tutulmalı. Çünkü geçmiş dönemde virüsün bulaş hızı bu derece değildi. O nedenle yeme içme sektörünün il bazında salgın seyri göz önünde tutularak açılması halinde yine Bakanlığımızca belirlenen kurallar uygulanmalı. Sıkı kurallar ve denetlemeler çerçevesinde, yemek yenilen iç mekanlara kapasite sınırlaması getirilebilir. İşletme personeline düzenli olarak Kovid-PCR testi yapılabilir. İşletme personeline ilerleyen süreçte aşı yapılabilir. Müşterilerden mekana alınmadan önce HES kodu istenebilir. Girişte, kişilerin ateş ölçümü yapılabilir. Öte yandan, mekanda masalar arasındaki mesafe en az 1,5-2 metre olacak şekilde yerleştirilebilir ve masada çapraz oturma düzeni oluşturulabilir. Maskeler ancak ve ancak yemek yenilirken çıkarılabilir. Müşterilerin mekanda bulunma süresine sınırlama getirilebilir. Bulaşma riskinin önlenebilmesi amacıyla, söz konusu mekanlarda müşterilerin yüksek sesle konuşmasına ve ortamda canlı müzik yapılmasına izin verilmeyebilir."
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