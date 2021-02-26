Staj seferberliği başvuru şartları! 2021 staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?

STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI!



"Staj Seferbirliği" kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesi oldu. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencileri kadar ön lisans öğrencilerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

"Senin için Seferbiriz" temasıyla yürütülen program kapsamında bu yıl 50 binin üzerinde gence staj imkanı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörüldü.