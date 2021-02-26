Staj seferberliği başvuru şartları! 2021 staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır?

Staj seferberliği başvuru şartları nelerdir? Staj seferberliği başvurusu nasıl yapılır? Staj başvurusu yapmak isteyen öğrenciler bu konu hakkında araştırma yapıyor. Kamu kurumları ve özel sektörde görev yapmak isteyen öğrenciler staj başvurularının nasıl olacağını merak ediyor. Başvurular 22 Mart tarihinde sona erecek. İşte staj başvurusu hakkında merak edilen bilgiler!
STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin merak ettiği Staj seferberliği başvurusu; "https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor.
Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm bölümleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletildi.
STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI!
"Staj Seferbirliği" kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesi oldu. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencileri kadar ön lisans öğrencilerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.
"Senin için Seferbiriz" temasıyla yürütülen program kapsamında bu yıl 50 binin üzerinde gence staj imkanı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörüldü.