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    • 26.02.2021 09:38
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    'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı!

    'ta ekiplerinin düzenlediği operasyonda 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Zehir tacirlerine operasyon: 14 gözaltı!

    'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

    Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

    Aramalarda, 99 gram metamfetamin, 132 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira para ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 14 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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    Haberler Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı!