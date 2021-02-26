Cemal Kaşıkçı cinayeti katili kim? Cemal Kaşıkçı raporu açıklandı mı?

Cemal Kaşıkçı katili kim? Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin dünyanın merakla beklediği rapor yayınlanıyor. Cemal Kaşıkçı raporu açıklandı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ABD, Suudi Arabistan'ın İstanbul Büyükelçiliği'nde vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili istihbarat raporunu önümüzdeki saatlerde kamuoyuna resmen açıklayacak.
CEMAL KAŞIKÇI RAPORU AÇIKLANDI MI?
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu.
Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun üzerindeki gizliliği kaldırma sözü verdiğini anımsatan Psaki, "Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok." ifadesini kullandı.
Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüşeceğini de belirtti.