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    • 26.02.2021 00:04
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı: İyi ki doğdun milletin adamı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Altun mesajında, "Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız. İyi ki doğdun milletin adamı" ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü mesajı

    Halkın adamı ve Hakk'ın aşığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün 67. yaşını kutluyor. Sosyal medyada "İyi ki Doğdun Milletin Adamı" etiketi gündem olurken Cuhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir mesaj yayımladı.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesajını paylaşan Altun, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız" ifadelerini kullanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;


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