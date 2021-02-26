AK Parti 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu! 25 ilin başkanı değişti

AK Parti il kadrolarında 81 ilin 25'inde il başkanı değişikliğine gidildi. Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi.
2017-2018 kongre sürecinde tüm illeri ziyaret ederek teşkilâtla buluşan Erdoğan, bu yıl pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil yalnızca 13 ilin kongresine bizzat katılabildi. Erdoğan diğer tüm kongrelere videokonferansla bağlanarak teşkilata mesajlarını uzaktan verdi. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:
AK Parti kongrelerinin başında değişim hedefi yüzde 65 olarak belirlendi ancak 81 ilin sadece 25'inde il başkanı değişti. 35 başkan, 2017-2018'de yapılan 6. kongre sürecinden sonra ataması yapılan isimlerden oluştu. 21 başkan ise 6. kongreden sonra 7. kongrede de, seçilerek güven tazelemiş oldu.
2019 SEÇİMİ ETKİSİ Mİ?
2019 seçimlerinde AK Parti, 25 yıl aradan sonra İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını CHP'ye kaptırmış; ayrıca Antalya, Kırşehir, Bolu, Bilecik, Artvin ve Ardahan belediyeleri de el değiştirerek AK Parti'den CHP'ye geçmişti. AK Parti, yerel seçimlerde CHP'ye kaptırdığı sekiz ilin, İstanbul dahil beşinin başkanını değiştirdi. İstanbul İl Başkanlığı'na, AK Parti'yi 2019 seçimlerine götüren Bayram Şenocak yerine Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe atandı. Bolu, Kırşehir, Bilecik ve Ardahan'da da yeni başkanlarla yola devam kararı verildi.