AK Parti 81 ilde yeni yönetimlerini oluşturdu! 25 ilin başkanı değişti

İKİ KADIN İL BAŞKANI

Kırşehir ve Edirne'de kadın il başkanları göreve geldi. Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) İl Temsilciliği'ni yürüten Seher Ünsal, AK Parti'nin Kırşehir'deki ilk kadın il başkanı oldu. Bir önceki dönem eşi Nesim İba'nın il başkanlığını yaptığı AK Parti Edirne'de ise, 2019'da Belgin İba başkan olarak atandı. İba, Edirne kongresinde bu kez seçimle başkanlık koltuğuna oturdu.

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