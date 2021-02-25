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    Takıntılı sevgili kabusu: Üniversite öğrencisi şehri terk etti

    'e konuşan , öldürülme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Koç, "A.E. ile 2 yıllık bir ilişkim oldu. Uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni darp etmeye kalktı. Gözlerimin önünde kendini kesti. 'Ya katilin olacağım, ya benim olacaksın. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim' dedi. Korkuyorum" diye konuştu.

    Üniversite öğrencisi Elvan Koç

    TAKVİM'e konuşan , öldürülme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Koç, "A.E. ile 2 yıllık bir ilişkim oldu. Uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni darp etmeye kalktı. Gözlerimin önünde kendini kesti. 'Ya katilin olacağım, ya benim olacaksın. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim' dedi.

    Korkuyorum" diye konuştu. Elvan Koç'un yakın arkadaşı olan güzellik uzmanı de A.E.'nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Çekiç, "A.E. beni tehdit ediyor. Elvan'ın benim yüzümden ayrıldığını düşünüyor" dedi. Elvan Koç, 'u terk etmek zorunda kaldı.

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    Haberler Güncel Takıntılı sevgili kabusu: Üniversite öğrencisi Elvan Koç şehri terk etti