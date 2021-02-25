TAKVİM'e konuşan Elvan Koç, öldürülme tehdidiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Koç, "A.E. ile 2 yıllık bir ilişkim oldu. Uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni darp etmeye kalktı. Gözlerimin önünde kendini kesti. 'Ya katilin olacağım, ya benim olacaksın. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, sonra da seni keserim' dedi.

Korkuyorum" diye konuştu. Elvan Koç'un yakın arkadaşı olan güzellik uzmanı Ela Çekiç de A.E.'nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Çekiç, "A.E. beni tehdit ediyor. Elvan'ın benim yüzümden ayrıldığını düşünüyor" dedi. Elvan Koç, İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı.