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    • 26.02.2021 05:29
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    Son dakika: 'da PKK'ya gece yarısı baskını: 1 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberi... 'da PKK'lı teröristlere yönelik gece baskını düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA
    İstanbul'da PKK'ya gece yarısı baskını

    Son dakika haberi... İstanbul'da PKK'lı teröristlere yönelik gece baskını düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

        Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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