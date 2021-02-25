İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.