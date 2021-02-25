AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve saatleri belli oldu. Bunun üzerine sisteme girmek isteyen çok sayıda öğrenci, 'this service is unavailable' yazısıyla karşılaştı. Peki AÖL neden giriş yapamıyorum? MEB AÖL Sınavı Öğrenci Girişi the service is unavailable ne demek? AÖL sistemine yoğun şekilde giriş yapılması nedeniyle sistemde sorun yaşanıyor. Sisteme girişte adaylar zorlanıyor. Sorun bazı şehirlerde yaşanıyor. Adaylar the service is unavailable hatası ile karşılaşıyor. Açıköğretim Lİsesi (AÖL) öğrencilerinin bazen maruz kaldıkları durumda hemen "AÖL Öğrenci Girişi Yapamıyorum! Ne Yapmam Gerekiyor" sorusunu yöneltiyorlar. Sevgili AÖL Öğrencileri özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.
SİSTEM ÇÖKTÜ
AÖL sistemine yoğun şekilde giriş yapılması nedeniyle sistemde sorun yaşanıyor. Sisteme girişte adaylar zorlanıyor. Sorun bazı şehirlerde yaşanıyor. Adaylar the service is unavailable hatası ile karşılaşıyor.
AÖL NEDEN GİRİŞ YAPAMIYORUM?
Açıköğretim Lİsesi (AÖL) öğrencilerinin bazen maruz kaldıkları durumda hemen "AÖL Öğrenci Girişi Yapamıyorum! Ne Yapmam Gerekiyor" sorusunu yöneltiyorlar. Sevgili AÖL Öğrencileri özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.
Ancak güncellemeler veyahut başka bir sebeple AÖL Giriş Yapamıyorum diyorsanız, o zaman işlemlerinizi kayıt yaptırdığınız Halk Eğitim Müdürlüklerinden devam ettirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sistemdeki hata hakkında detaylı bilgi elde etmek için AÖL İrtibat Bürosunu arayabilirsiniz.
AÖL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHİ VE SAATİ
AÖL 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 25 Şubat 2021 (saat 09.30'dan) - 1 Mart 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açık olacak.
THE SERVİCE İS UNAVAİLABLE NE DEMEK?
Bu ikazla karşılaşmak şu anlama geliyor: Sunucu şu anda geçici bir aşırı yüklenme veya zamanlanmış bakım nedeniyle isteği karşılayamıyor, bu durum yük durumu azaldığında çözümlenmiş olacaktır. 503 kodu, sayfaya gelen kişilerin ve botların daha sonra tekrar gelmesini ister.
ALO 147, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, öğrenim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve yapmaları gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini , ALO 147 iletişim merkezi ile yapacaklardır. ALO 147 hattı öğrencilerimiz için olduğu kadar, okulumuza yeni kayıt olmak isteyen öğrenci adayları, kurumumuzla ilgili genel anlamda bilgi sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımızın da faydalanabileceği bir hattır. Sorunlarına görüşme anında çözüm bulunamayan öğrencilerimizin GSM numaraları ve e-posta adresleri alınarak en geç 72 saat içerisinde kendilerine yazılı olarak cevap gönderilmektedir.