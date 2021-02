AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve saatleri belli oldu. Bunun üzerine sisteme girmek isteyen çok sayıda öğrenci, 'this service is unavailable' yazısıyla karşılaştı. Peki AÖL neden giriş yapamıyorum? MEB AÖL Sınavı Öğrenci Girişi the service is unavailable ne demek? AÖL sistemine yoğun şekilde giriş yapılması nedeniyle sistemde sorun yaşanıyor. Sisteme girişte adaylar zorlanıyor. Sorun bazı şehirlerde yaşanıyor. Adaylar the service is unavailable hatası ile karşılaşıyor. Açıköğretim Lİsesi (AÖL) öğrencilerinin bazen maruz kaldıkları durumda hemen "AÖL Öğrenci Girişi Yapamıyorum! Ne Yapmam Gerekiyor" sorusunu yöneltiyorlar. Sevgili AÖL Öğrencileri özellikle sınav ve kayıt haftalarında meydana gelen bu durum genelde geçicidir.