AÖL sınavları ne zaman 2021? Açık öğretim lisesi AÖL online sınav girişi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. AÖL sınav giriş ekranı adayların erişimine açıldı ve binlerce kişi site üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavlarına katılmak isteyenler ne yapacak? AÖL sınavlarına ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2021?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖF sınavları öğrencilerin bir numaralı gündemi oluyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitim alan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt ararken kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI
Açıköğretim kurumları 1. Dönem sınavları koronavirüs salgınına tedbiren ertelenme kararı alınan sınavlar arasında yerini almıştı. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan açıklama ile AÖL sınav giriş ekranı bugün binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan sınavlar 1 Mart tarihinde ise sona erecek.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı
10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı
8 Ağustos 2021