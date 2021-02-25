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    • 25.02.2021 11:30
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Lise eğitimini uzaktan tamamlayan binlerce kişi nı yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok sınav online olarak gerçekleştiriliyor. Peki AÖL sınavları başladı mı? Açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler sınava nasıl katılacaklarını da araştırıyor. İşte ? Sorusunun yanıtı…

    takvim.com.tr
    AÖL sınavları ne zaman 2021?

    AÖL sınavları ne zaman 2021? Açık öğretim lisesi AÖL online sınav girişi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. AÖL sınav giriş ekranı adayların erişimine açıldı ve binlerce kişi site üzerinde büyük yoğunluk oluşturuyor. Açık öğretim lisesi 1. dönem sınavlarına katılmak isteyenler ne yapacak? AÖL sınavlarına ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

    Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖF sınavları öğrencilerin bir numaralı gündemi oluyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitim alan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt ararken kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

    AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

    AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.

    AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

    Açıköğretim kurumları 1. Dönem sınavları koronavirüs salgınına tedbiren ertelenme kararı alınan sınavlar arasında yerini almıştı. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan açıklama ile AÖL sınav giriş ekranı bugün binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan sınavlar 1 Mart tarihinde ise sona erecek.

    AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021

    Bahar Dönemi Ara Sınavı

    10 - 11 Nisan 2021

    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

    29 - 30 Mayıs 2021

    Yaz Okulu Sınavı

    8 Ağustos 2021

        2021 AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR!

        AÖF kayıt yenileme işlemleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30'da sona erecektir.

        AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

        Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

        Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

        26 Şubat 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

        Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

        Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

            AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

            Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

            Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.
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            Haberler Güncel AÖL sınavları ne zaman 2021? Açık öğretim lisesi AÖL online sınav girişi nasıl yapılır?