AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2021?



Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖF sınavları öğrencilerin bir numaralı gündemi oluyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitim alan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt ararken kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.



AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI

Açıköğretim kurumları 1. Dönem sınavları koronavirüs salgınına tedbiren ertelenme kararı alınan sınavlar arasında yerini almıştı. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan açıklama ile AÖL sınav giriş ekranı bugün binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan sınavlar 1 Mart tarihinde ise sona erecek.