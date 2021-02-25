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    • 25.02.2021 11:28
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    Son dakika: 'nde fuhuş operasyonu!

    ekipleri, taksi şoförü H.B.’nin kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı. Taksi şoförü H.B.’nin kadınlarla yaptığı telefon görüşmesinde "Makyaj yap" ve "Temizlik işi var" şeklinde şifreli kelimeler kullandığı tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan H.B. adliyeye sevk edildi.

    Kırklareli'nde fuhuş operasyonu!

    'nde kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre ekipleri, taksi şoförü H.B.'nin kadınları fuhşa teşvik ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

    Taksi şoförü H.B.'nin kadınlarla yaptığı telefon görüşmesinde "Makyaj yap" ve "Temizlik işi var" şeklinde şifreli kelimeler kullandığı tespit edildi.

    Ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan H.B. adliyeye sevk edildi.

    H.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kırklareli'nde fuhuş operasyonu!