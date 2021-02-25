Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan'da, mevkidaşı Szijjarto ile baş başa görüşmesinden sonra heyetler arası görüşmelere geçildi.
Szijjarto, heyetler arası görüşmenin başında Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Türk vatandaşları için taziyede bulundu.
Ayrıca ikili görüşmede, Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de gerçekleşti.
Szijjarto'nun, eserlerin Türkiye'ye götürülmek üzere hazır olduğunu belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, eserlerin Türkiye'de heyecanla beklendiğini belirterek, Türkiye adına teşekkür etti.