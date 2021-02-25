Ayrıca ikili görüşmede, Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi de gerçekleşti.

Szijjarto'nun, eserlerin Türkiye'ye götürülmek üzere hazır olduğunu belirtmesi üzerine Çavuşoğlu, eserlerin Türkiye'de heyecanla beklendiğini belirterek, Türkiye adına teşekkür etti.