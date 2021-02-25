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    • 25.02.2021 23:50
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    Recep Tayyip ne zaman? Recep Tayyip ? sözleri!

    Recep Tayyip ? Recep Tayyip ne zaman? Başkan Erdoğan'ın doğum gününde sosyal medyada mesajlar paylaşılıyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Erdoğan'ın doğum günü gündem oldu. da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte en güzel Erdoğan doğum günü mesajları sözleri!

    takvim.com.tr
    Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında? Erdoğan doğum günü mesajları sözleri!

    Recep Tayyip Erdoğan doğum günü ne zaman? Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında? Başkan Erdoğan doğum günü sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan doğum günü mesajları sözleri de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte Erdoğan için paylaşılan mesajlar!

    ERDOĞAN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

    Recep Tayyip Erdoğan doğum günü 26 Şubat 1954'tür.

    ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

    Başkan Erdoğan 67 yaşındadır. Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir.İktisatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

    Özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi.

    22. Dönemde Siirt, 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 59 ve 60. Hükümette Başbakanlık görevini yürüttü. 61. Hükümette üçüncü defa Başbakanlık görevini üstlendi.

        ERDOĞAN DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

        - Diklenmeden dik duran adam Allah uzun ömürler versin

        - Varlığın onurdur, gururdur, huzurdur be usta... İyi ki varsın

        - Seni çok geç bulduk kolay kolay bırakmayız USTAM

        - Bedduacılara inat ömrün uzun olsun büyük usta

        - Alem biliyor, Türkiye seni seviyor ustam

        - Yüreğinde Kocaman Türkiye Sevdası Arkasında Milletimizin Hayır Duası

        - Vefa onda, hizmet onda, aşk onda. Bu millet de her zaman arkanda.

            - Allah seni bu ülkenin başından eksik etmesin büyük usta...

            - Allah seni bizlere bağışlasın, hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Seni Seviyoruz

            - Dünyanın neresinde bir mazlum varsa; bu ülkenin kanatları altındadır
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