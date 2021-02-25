ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Başkan Erdoğan 67 yaşındadır. Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile'dir.İktisatçı; Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

Özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi.

22. Dönemde Siirt, 23. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 59 ve 60. Hükümette Başbakanlık görevini yürüttü. 61. Hükümette üçüncü defa Başbakanlık görevini üstlendi.