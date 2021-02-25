



PAŞİNYAN: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı. Rusya desteğini arkasına alan Ermenistan ordusu bu sabah Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledi ve destekçilerini sokağa çağırdı.



PAŞİNYAN KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Ermenistan'daki darbe ile ilgili Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatı ve zaferi üzerinden yorumda bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, "Paşinyan kendi sonunu hazırladı" dedi.

Hamzayev, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin Ermenistan içinde siyasi bir sorun haline dönüştüğünü belirtti.

Ermenistan ile bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Hamzayev, Dağlık Karabağ'da hak ettikleri cevabı verdiklerini söyledi.