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    • 25.02.2021 23:18
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    Milli Savunma Bakanı 'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

    Milli Savunma Bakanı beraberindeki TSK komuta kademesi ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan üç askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

    Bakan Akar'dan şehit ailelerine taziye ziyareti

    Milli Savunma Bakanı , beraberinde Başkanı Orgeneral , Komutanı Orgeneral , Komutanı Oramiral ve Komutanı Orgeneral ile Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli üç askerin ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

    Akar ve Komutanların ilk durağı 'da 'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağı oldu.



    Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or-An'daki 'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı ile Muhabere Komando Yüzbaşı 'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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