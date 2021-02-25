Biontech aşısı kimin, hangi ülkenin? Biontech aşısı ne zaman gelecek?

BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.

BIONTECH NE ZAMAN GELECEK?

BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek.