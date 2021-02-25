Biontech aşısı kimin, hangi ülkenin? Biontech aşısı ne zaman gelecek?

Biontech aşısı kimin? Biontech hangi ülkenin? Biontech aşısı ne zaman gelecek? gibi sorulara yanıt aranıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasının ardından gözler aşıların ne zaman Türkiye'ye getirileceğine çevrildi. Peki Biontech aşısı ne zaman gelecek? İşte aşı hakkında merak edilen bilgiler...
BIONTECH AŞISI KİMİN?
Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.
Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.
BioNTech, ciddi hastalıkların tedavisine hastaya özel bir yaklaşım için aktif immünoterapilerin geliştirilmesi ve üretilmesine adanmış bir Alman biyoteknoloji şirketidir.
BIONTECH NE ZAMAN GELECEK?
BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek.