Fezlekeler Meclis’te (Güncel haberler)

HDP, sırtını terör örgütü PKK'ya yasladı. Kobani olayları soruşturmasında adı geçen 9 milletvekili ile ilgili dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı. Dün, TBMM'ye sunulan fezlekenin incelenmesine 15 Mart'ta başlanacak. Zübeyde YALÇIN.
WASHİNGTON'A YENİ BÜYÜKELÇİ
Başkan Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesi yürürlüğe girdi. Buna göre Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze çekildi. Washington Büyükelçiliği'ne Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.
ATİNA'YA SERT TEPKİ
Yunanistan Halkidiki'deki inşaat kazısından 201 Osmanlı askerinin mezarı çıktı. Naaşlar, Türkiye'den habersiz Eski Eserler Dairesi deposuna kaldırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı naaşların inançlara uygun şekilde defnedilmesini istedi.