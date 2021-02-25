Fezlekeler Meclis’te (Güncel haberler)

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Çin'in Başkenti Pekin'de Chen soyadlı erkek, 5 yıllık eşine boşanma davası açtı. Ayrılmak istemeyen Wang soyadlı kadın, kocasının ev işlerine yardımcı olmadığı ve oğullarının bakımında sorumluluklarını yerine getirmediğini anlattı. Tazminat istedi. Pekin'deki Fangşan Bölge Mahkemesi'nde görülen davada erkeğin eşine, yaptığı ev işleri için bir sefere mahsus 50 bin yuan (7 bin 739 dolar) tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca aylık 2 bin yuan (yaklaşık 310 dolar) nafaka ödemesi de kararlaştırıldı. Sosyal medya kullanıcıları tazminat miktarını düşük bulurken, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğine dikkati çekti.