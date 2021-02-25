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    Fezlekeler Meclis’te (Güncel haberler)

    HDP, sırtını terör örgütü PKK’ya yasladı. Kobani olayları soruşturmasında adı geçen 9 milletvekili ile ilgili dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı. Dün, TBMM’ye sunulan fezlekenin incelenmesine 15 Mart’ta başlanacak.

    Fezlekeler Meclis’te

    HDP, sırtını terör örgütü PKK'ya yasladı. Kobani olayları soruşturmasında adı geçen 9 milletvekili ile ilgili dokunulmazlık fezlekesi hazırlandı. Dün, TBMM'ye sunulan fezlekenin incelenmesine 15 Mart'ta başlanacak. Zübeyde YALÇIN.

    WASHİNGTON'A YENİ BÜYÜKELÇİ
    Başkan Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesi yürürlüğe girdi. Buna göre Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze çekildi. Washington Büyükelçiliği'ne Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

    ATİNA'YA SERT TEPKİ
    Yunanistan     Halkidiki'deki inşaat kazısından 201 Osmanlı askerinin mezarı çıktı. Naaşlar, Türkiye'den habersiz Eski Eserler Dairesi deposuna kaldırıldı. Türk Dışişleri Bakanlığı naaşların inançlara uygun şekilde defnedilmesini istedi.

        KAŞIKÇI TELEFONU
        ABD başkanı Joe Biden, göreve hızlı başladı. Suudi Arabistan Kralı Selman'ı aradı. Cemal Kaşıklı hakkında hazırlanan raporla ilgili bilgi aldı.

        NAKİL CİĞER VİRÜSLÜ ÇIKTI
        Dünya         Coronavirüs'e teslim oldu. Vaka sayıları 112 milyonu, can kaybı ise 2.4 milyonu buldu. ABD'de bir hasta ise nakledilen akciğerden enfekte oldu. Kurtarılamadı.

        BİR AŞIYA DAHA ONAY
        ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, tek dozluk aşı geliştirmeyi başardı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), yüzde 72 koruyan aşıya bu hafta içinde onay verileceği açıklandı.

            ŞU İŞE BAK!
            Çin'in Başkenti Pekin'de Chen soyadlı erkek, 5 yıllık eşine boşanma davası açtı. Ayrılmak istemeyen Wang soyadlı kadın, kocasının ev işlerine yardımcı olmadığı ve oğullarının bakımında sorumluluklarını yerine getirmediğini anlattı. Tazminat istedi. Pekin'deki Fangşan Bölge Mahkemesi'nde görülen davada erkeğin eşine, yaptığı ev işleri için bir sefere mahsus 50 bin yuan (7 bin 739 dolar) tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca aylık 2 bin yuan (yaklaşık 310 dolar) nafaka ödemesi de kararlaştırıldı. Sosyal medya kullanıcıları tazminat miktarını düşük bulurken, bazıları da erkeklerin daha fazla ev işi yapması gerektiğine dikkati çekti.
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