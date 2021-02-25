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    , halkı virüse karşı aydınlattı: 'Katil virüsü' 83 milyona tanıttı (Koronavirüs haberleri)

    'in kentinde ortaya çıkan , dünyaya yayıldı. , katil virüs hakkında halkı aydınlattı. Tavırları, hareketleri ve sözleriyle ön plana çıktı. TAKVİM de, okuyucularından gelen yorumları dikkate aldı. Değerli hocaların hoşgörüsüne sığınarak halkın ‘en’lerini şöyle sıraladı.

    Hayatımıza kuruldular

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVİD-19, dünyaya yayıldı. Coronavirüs Bilim Kurulu, katil virüs hakkında halkı aydınlattı. Tavırları, hareketleri ve sözleriyle ön plana çıktı. TAKVİM de, okuyucularından gelen yorumları dikkate aldı. Değerli hocaların hoşgörüsüne sığınarak halkın 'en'lerini şöyle sıraladı.

    EN SEVİMLİSİ ATEŞ KARA
    Pandeminin ilk günlerinden itibaren televizyon programlarına katıldı. Salgının bitişiyle ilgili hep umut veren açıklamalar yaptı. Korku yerine umut aşıladı. Güler yüzü sayesinde halkın en çok da çocukların sevgisini kazandı.

    EN PANİĞİ TEVFİK ÖZLÜ
    Salgının neden olacağını yıkıma karşı hep 'tedbir' vurgusu yaptı. Sözleriyle biraz korkutsa da, halkın güvenini kazandı.

        EN OLUMLUSU SERAP ŞİMŞEK
        Türkiye'nin aldığı önlemlere övgüler yağdırdı. "Kontrollü devam ediyoruz. İngiltere gibi olmayacağız" açıklamasını yaptı.

        EN ŞANSSIZI LEVENT YAMANEL
        Coronavirüs'e yakalandı. Hastalık boyunca yaşadıklarını anlatıp herkesten daha fazla dikkatli olmasını istedi.

        EN DOĞRUCU MEHMET CEYHAN
        Katil virüsün yıkıcı etkisini ilk günden beri açıkladı. Virüsün nasıl bulaştığını, vücutta nasıl etkiler bıraktığını en doğru biçimde anlattı. Aşıyla ilgili net yorumunu 'Ülkesine bakmayın. Hangisi gelirse onu olun' diyerek yaptı.

            EN TEMKİNLİSİ YEŞİM TAŞOVA
            Mutasyona uğrayan virüste, 3. dalga tehdidine dikkat çekti. Temkinli yaklaşarak topluma önemli bilgiler verdi. Aşılamayla birlikte toplumda rehavetin arttığını söyledi. "Aşı olunsa bile mesafeye dikkat edilmeli" dedi.

            EN AŞI DESTEKÇİSİ SERHAT ÜNAL
            Covid-19 aşısına en büyük desteği verdi. Toplumsal bağışıklığın etkisine dikkat çekti. Maske, mesafe ve hijyenin önemini dile getirdi.

            EN ÇOK KIZANI AHMET DEMİRCAN
            "Virüsü bir kez geçirdim bir daha hastalanmam" diyenleri uyardı. Alışveriş merkezi önündeki kuyruklara sert çıktı.

                EN RENK VERMEYENİ ALPAY AZAP
                Coronavirüs hakkında en ciddi uyarıları yaptı. Virüsün aşıyla yok olmayacağını, ancak etkisinin azalacağını açıkladı.

                EN GÜLER YÜZLÜSÜ AFŞİN EMRE KAYIPMAZ
                Covid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri, tek tek anlattı. Halkı kurallara uymadığı anlarda uyarmaktan kaçınmadı. Güler yüzünü hiçbir zaman elden bırakmadı. Halkı maske ve mesafe kuralına uymaya çağırdı.

                VİRÜS DİLE GELDİ
                Covid-19,                 hayatımızı değiştirdi. Dilimize, hiç bilmediğimiz kelimeler girdi! Salgın sonrası Almancaya bin 200 kelime girdi. Bizim günlük hayatta en çok kullandığımız kelimeler ise şöyleydi:

                ANTİKOR: Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklığı tarafından üretilen madde.

                FİLYASYON: Bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması.

                EKSTÜBE etmek: Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna takılan tüpü çıkarma işlemi.

                MUTASYON: Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

                KARANTİNA: Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir yer veya bölgeden gelen kişi, gemi, mal veya hayvanların geçici olarak bir yerde tutulup gözlemlenmesi.

                SOSYAL mesafe: Enfeksiyona yakalanmamak veya bulaştırmamak için iki kişinin arasında bulunması gereken en az 1.5 metrelik mesafe.

                AHLAKİ BULMUYORUM
                Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun Çin'den gelen ücretsiz 1 milyon aşının fatura edildiği iddialarına sert tepki gösterdi. CHP liderinin yaklaşımını ahlaki bulmadığını ifade eden Koca, "Vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok" dedi.

                ARADAHAN
                Yurdum                 insanı, Coronavirüs nedeniyle eve kapandı. Aklında kırk tilki dolaştı! Son olarak da Ardahan'ı merak etmeye başladı. Haber programlarında hiç bahsedilmeyen kentte neler yaşandığını araştırdı! Sosyal medyada "Şehir var mı, yok mu, kavga gürültü falan hiç olmuyor mu?" diye sormaya başladı. Gelen yorumlar ise gülümsetti:

                GİZEMLİ duruşuyla Türkiye'de yaşanabilecek tek yer olabilir.
                NİYEYSE ben de tam Uşak için düşünüyordum bu konuyu, ses yok bir şey yok.
                İÇİNDE yaşayan halkın bile şehirden haberi yoktur. Dondurucu soğuk ve Corona illeti varken çoğu evinden çıkmıyordur.
                NİSAN-MAYIS civarı karın kalkmasını bekliyordur.


                SOĞUKTAN ve kardan telefon teli donmuş olabilir, nisan ortasında tekrar iletişim kurabiliriz.
                HABER alınamıyor ama çok güzel bal ve eski kaşar alınabiliyor. tavsiye ederim.
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                Haberler Güncel Coronavirüs Bilim Kurulu, halkı virüse karşı aydınlattı: 'Katil virüsü' 83 milyona tanıttı (Koronavirüs haberleri)