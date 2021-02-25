VİRÜS DİLE GELDİ

Covid-19, hayatımızı değiştirdi. Dilimize, hiç bilmediğimiz kelimeler girdi! Salgın sonrası Almancaya bin 200 kelime girdi. Bizim günlük hayatta en çok kullandığımız kelimeler ise şöyleydi:

ANTİKOR: Kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklığı tarafından üretilen madde.

FİLYASYON: Bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması.

EKSTÜBE etmek: Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes borusuna takılan tüpü çıkarma işlemi.

MUTASYON: Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

KARANTİNA: Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir yer veya bölgeden gelen kişi, gemi, mal veya hayvanların geçici olarak bir yerde tutulup gözlemlenmesi.

SOSYAL mesafe: Enfeksiyona yakalanmamak veya bulaştırmamak için iki kişinin arasında bulunması gereken en az 1.5 metrelik mesafe.

AHLAKİ BULMUYORUM

Sağlık Bakanı Koca, Kılıçdaroğlu'nun Çin'den gelen ücretsiz 1 milyon aşının fatura edildiği iddialarına sert tepki gösterdi. CHP liderinin yaklaşımını ahlaki bulmadığını ifade eden Koca, "Vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok" dedi.

ARADAHAN

Yurdum insanı, Coronavirüs nedeniyle eve kapandı. Aklında kırk tilki dolaştı! Son olarak da Ardahan'ı merak etmeye başladı. Haber programlarında hiç bahsedilmeyen kentte neler yaşandığını araştırdı! Sosyal medyada "Şehir var mı, yok mu, kavga gürültü falan hiç olmuyor mu?" diye sormaya başladı. Gelen yorumlar ise gülümsetti:

GİZEMLİ duruşuyla Türkiye'de yaşanabilecek tek yer olabilir.

NİYEYSE ben de tam Uşak için düşünüyordum bu konuyu, ses yok bir şey yok.

İÇİNDE yaşayan halkın bile şehirden haberi yoktur. Dondurucu soğuk ve Corona illeti varken çoğu evinden çıkmıyordur.

NİSAN-MAYIS civarı karın kalkmasını bekliyordur.



SOĞUKTAN ve kardan telefon teli donmuş olabilir, nisan ortasında tekrar iletişim kurabiliriz.

HABER alınamıyor ama çok güzel bal ve eski kaşar alınabiliyor. tavsiye ederim.