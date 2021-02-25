Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'de ve benzeri oyunların yasaklanması gündeme geldi

    Artan araba kaçırma ve şiddet içerikli suçlar nedeniyle ’de () ve benzeri video oyunlarının yasaklanması gündeme geldi. Başta olmak üzere eyaletinde artan araba hırsızlıkları sonrası Demokrat milletvekili , video oyunları için bir yasa teklifi hazırladı.

    Oyun cararı!

    Artan araba kaçırma ve şiddet içerikli suçlar nedeniyle 'de () ve benzeri video oyunlarının yasaklanması gündeme geldi. Başta olmak üzere eyaletinde artan araba hırsızlıkları sonrası Demokrat milletvekili , video oyunları için bir yasa teklifi hazırladı.

    Özellikle GTA adlı video oyununun çok popüler olduğunu ve suça teşvik ettiğini belirten Evans, 'psikolojik açıdan zararlı' ve 'sürücünün ya da yolcunun içinde bulunduğu araçlara yönelik hırsızlığa özendiren' video oyunlarının eyalette satışının yasaklanmasına yönelik teklifini meclise sundu.

    18 yaşından küçüklerin bu oyunları oynayarak suça özendiğini anlatan Evans, 16 yaşındaki bir çocuğun araba kaçırmaktan, ondan önce de 15 yaşında iki çocuğun aynı suçtan gözaltına alındığının altını çizdi. Dünya oyunların suça teşvik edip etmediğini tartışırken, yasak yönünde bir karar çıkarsa diğer ülkelere yayılabileceği belirtiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel ABD'de GTA ve benzeri oyunların yasaklanması gündeme geldi