Artan araba kaçırma ve şiddet içerikli suçlar nedeniyle ABD'de Grand Theft Auto (GTA) ve benzeri video oyunlarının yasaklanması gündeme geldi. Başta Chicago olmak üzere Illinois eyaletinde artan araba hırsızlıkları sonrası Demokrat milletvekili Marcus Evans Jr, video oyunları için bir yasa teklifi hazırladı.

Özellikle GTA adlı video oyununun çok popüler olduğunu ve suça teşvik ettiğini belirten Evans, 'psikolojik açıdan zararlı' ve 'sürücünün ya da yolcunun içinde bulunduğu araçlara yönelik hırsızlığa özendiren' video oyunlarının eyalette satışının yasaklanmasına yönelik teklifini meclise sundu.

18 yaşından küçüklerin bu oyunları oynayarak suça özendiğini anlatan Evans, 16 yaşındaki bir çocuğun araba kaçırmaktan, ondan önce de 15 yaşında iki çocuğun aynı suçtan gözaltına alındığının altını çizdi. Dünya oyunların suça teşvik edip etmediğini tartışırken, yasak yönünde bir karar çıkarsa diğer ülkelere yayılabileceği belirtiliyor.