Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Şekli nedeniyle 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamadı.

4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu belirtildi.

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten apartman sakinlerden Ahmet Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konforlu.