Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan ve üçgen şeklindeki mimarı yapısı ile dikkat çeken 4 katlı bina, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Şekli nedeniyle 'ip bina' olarak anılan apartmanı görenler gözlerine inanamadı.
4 katlı 24 daireli apartmanın 20 dairesinin dolu olduğu belirtildi.
Sosyal medyadaki paylaşımların ardından binalarına olan ilginin arttığını belirten apartman sakinlerden Ahmet Elik, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan video çok güzel bir açıdan çekilmiş. Görünüşte dar gibi görünse de aksine videoda göründüğü gibi değil, iç kısmı daha geniş ve konforlu.
TALEPLER GELİYOR
Şu anda oturduğumuz 24 daireli binamızın 20 dairesinin dolu olduğunu, 4 dairenin talep olmasına rağmen müteahhit tarafından satılmadığını biliyoruz. Hatta 'Boş daire varsa haberimiz olsun' diye gelen talepler de var" dedi.
"PAYLAŞIMLARIN ARDINDAN BİNAMIZ İLGİ GÖRDÜ"
Sosyal medyada yüksek takipçili kişilerin, binalarının videosunu paylaşmasından sonra apartmana olan ilginin arttığını aktaran Elik, "Takipçisi yüksek sosyal medya hesaplarında binamızın videosunu gördük. Bizi tanıyan arkadaşlarımız paylaşımın ardından bizzat arayarak binamızın meşhur olduğunu söyledi. Bizler de çevremize aslında durumun videoda görüldüğü gibi dar olmadığını söylüyoruz. Aksine koridorların ve dairelerin yeterince geniş olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.