Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde sürpriz yapıldı. Başkan Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin'den sürpriz bir karşılama yaparak "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "bana her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi. Peki, Tuana Şahin kimdir? Tuana Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
İşte o anlar...
TUANA ŞAHİN KİMDİR?
Tuana Şahin 19 yaşındadır ve aslen Orduludur. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde okumuştur. O Ses Türkiye yarışmasının 21 Aralık tarihli bölümüne 'Ederlezi' şarkısıyla damga vurdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başkan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı.