Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde sürpriz yapıldı. Başkan Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin'den sürpriz bir karşılama yaparak "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "bana her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi. Peki, Tuana Şahin kimdir? Tuana Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

İşte o anlar...