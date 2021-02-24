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    • 24.02.2021 19:03
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    Son dakika... açıkladı: ’den ülkemize girmeye çalışan HTŞ'li 2 terörist yakalandı

    Son dakika haberi... : Hatay ’daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

    2 terörist yakalandı!

    Son dakika haberi... : Hatay 'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla 'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika... MSB açıkladı: Suriye’den ülkemize girmeye çalışan HTŞ'li 2 terörist yakalandı