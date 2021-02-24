AÖF bahar dönemi sınavları online mi olacak? Açık öğretim ve AÖL sınavları nasıl olacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar erteleniyor, iptal ediliyor ya da online olarak düzenleniyor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimini açıklar açıklamaz gündemde en çok sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. İşte konuya dair tüm bilgiler…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ederken AÖF sınavları öğrencilerin bir numaralı gündemi oluyor. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Fakültesinde eğitim alan öğrenciler AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt ararken kurum tarafından yapılan açıklamada bahar dönemi ara sınavı (vize) sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde, dönem sonu (final) sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.
AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan'da yapılacak. Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF sınavlarının online olup olmamasına ilişkin henüz açıklama gelmedi. nasıl yapılacağıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken güz döneminde olduğu gibi sınavların internet üzerinden yapılması bekleniyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE SINAV TAKVİMİ 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı
10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı
8 Ağustos 2021