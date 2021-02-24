Türkiye'deki koronavirüs salgınında riskli meslek gruplarının da aşılanması devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca öğrenciyle temas halinde bulunan 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasına bugün başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan normalleşme sürecinde 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.
Kovid-19 aşısının ilk dozunu Çorum Sungurlu'da Arifegazili İlkokulu'nda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.
İLK AŞIYI BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU
Öğretmenler arasında ilk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk aşı sonrası şu açıklamaları yaptı "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.