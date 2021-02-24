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    • 24.02.2021 10:45
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    SON DAKİKA: Öğretmenlere aşı başladı! Bakanı da aşı oldu

    Son dakika haberi: salgınında riskli grupta olan öğretmenlere de bugün aşılama başladı! İlk aşıyı olan isim ise Bakanı oldu. Bakan Selçuk yaptığı ilk açıklamada "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum." ifadelerini kullandı.

    Bakan Ziya Selçuk da aşı oldu

    Türkiye'deki koronavirüs salgınında riskli meslek gruplarının da aşılanması devam ediyor. Türkiye'deki milyonlarca öğrenciyle temas halinde bulunan 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanının aşılanmasına bugün başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlanan normalleşme sürecinde 1 Mart'ta okullarda yüz yüze eğitime geçilecek.

    Kovid-19 aşısının ilk dozunu Çorum Sungurlu'da Arifegazili İlkokulu'nda olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

    İLK AŞIYI BAKAN ZİYA SELÇUK OLDU

    Öğretmenler arasında ilk koronavirüs aşısını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Bakan Selçuk aşı sonrası şu açıklamaları yaptı "Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

        "VATANDAŞLARIMIZ E-NABIZ'DAN TAKİP EDEBİLİRLER"
        Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

        "HER TÜRLÜ HAZIRLIKLARI YAPTIK"


        Biz aslında salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız TSE'nin belirdiği standartlara göre her türlü hazırlıklarını yaptı. Hiçbir temizlik
        malzemesi gibi ihtiyaçlar konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan okulları açabiliriz, okullarımız hazır.

            "ÇOK SAYIDA ÜLKE OKULLARI AÇTI"
            Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil."

            AŞI YAPILACAK GRUPLAR SIRALAMASI

            2. AŞAMA
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Öğretmenlere aşı başladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da aşı oldu