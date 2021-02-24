"VATANDAŞLARIMIZ E-NABIZ'DAN TAKİP EDEBİLİRLER"

Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."