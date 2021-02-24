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    • 24.02.2021 11:14
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    İl Kongresi ne zaman, saat kaçta? nerede?

    İl Kongresi ne zaman, saat kaçta, nerede? Merakla beklenen 'ne katılmak isteyen vatandaşlar kongrenin ne zaman ve nerede yapılacağını merak ediyor. Peki, , saat kaçta, nerede? İşte yanıtı...

    takvim.com.tr
    Ak Parti İstanbul İl Kongresi ne zaman, saat kaçta? Ak Parti İstanbul İl Kongresi nerede?

    Ak Parti İstanbul İl Kongresi hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Kongreye katılmak isteyen vatandaşlar Ak Parti İstanbul İl Kongresi ne zaman, saat kaçta, nerede sorularına yanıt arıyor. Kongrede aday olacak isim ise Osman Nuri Kabaktepe oldu. İşte kongre hakkında merak edilen son bilgiler!

    AK PARTİ İSTANBUL İL KONGRESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA NEREDE?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım göstereceği kongre, 24 Şubat 2021 tarihinde yani bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    ŞENOCAK ADAY OLMAYACAK

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak '7. Olağan İl Kongre'sinde aday olmayacağını duyurdu. Şenocak, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.

    Şenocak'ın açıklaması şu şekilde:
    "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!"

        OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

        Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

        Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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